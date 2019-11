La gente parece ofenderse cuando Luis Troya dice a la gente "obeso" desde el coche. Lo que no saben, es el que él se refiere a un pueblo de Cantabria al que está intentando llegar para cubrir la jornada electoral y que se llama de esa forma. Finalmente, Troya consigue llegar. Al encontrarse a una vecina paseando a su perro, esta le dice: "Me he pasado de peso porque he dejado de fumar y he engordado diez kilos".

El origen del nombre del pueblo lo cuenta otra mujer: "Había una pareja, él era asturiano y ella cántabra y decían: 'O me obesas, o te obeso'", por lo que estaba muy relacionado con besos.

En las últimas elecciones las urnas no estuvieron muy "rellenitas". Según cuenta su alcalde, José Luis Herrero, "la última vez votó más del 60%" de la población. "Ahora pues ya veremos, aunque parece que la gente está yendo a votar", añade.

En Obeso, como en el resto de España, ya hay "sobrepeso" electoral. "A las terceras elecciones ya no podemos ir. Sería un cachondeo", afirma un vecino. Otro hombre reconoce que está pensándose si ir a votar o no y explica el motivo: "Nadie se acuerda de los pueblos y estoy muy cabreado con ese tema", expresa.

A 800 kilómetros, en un pueblo de Andalucía le están quitando un pelín de peso a esto de votar. Y es que en Huelva se encuentra Las Delgadas. Allí, su alcalde Eliseo Ramírez explica que el nombre viene porque "antiguamente había unos corrales de cabras". "Unas estaban más gordas y otras más delgadas y las delgadas estaban aquí", indica.

"Nos hemos quedado muy delgadas de tanto votar. Ya más no se puede", bromea una vecina. Para otra mujer, los políticos "de bolsillo están todos gordos". "Pido que se pongan de acuerdo porque ya ir a otras elecciones sería muy triste. Y que dejen de mirar por sus intereses propios y miren por los del resto del país", reclama otro joven de Las Delgadas.