Roberto Brasero muestra en este vídeo de Liarla Pardo cómo es una casa pasiva, la cual no solo no gasta energía sino que la produce. Y es que sus dueños ya no van a pagar calefacción ni aire acondicionado el resto de sus vidas. "Es la primera de muchas casas del futuro", destaca Antonio, uno de ellos.

Antonio explica que antes vivía en Madrid en un piso en el que pagaba mucho en calefacción y aire acondicionado, pero que, tras descubrir este tipo de concepto de vivienda, decidió buscar un arquitecto que la creara.

Aunque el dueño destaca que al principio gastaron bastante dinero, insiste en que dicha inversión sale rentable a largo plazo: "Pagamos en su construcción 330.000 euros, pero ahí incluyes el gasto futuro de calefacción y aire acondicionado". Y es que Antonio explica que coge "la energía del sol para encender los electrodomésticos y las luces".

Este tipo de casas tienen mucho aislamiento exterior, además de un colocamiento de las ventanas especial para que el aire no entre. Como el propio Brasero explica "es una casa hermética en la que no se intercambia el aire de dentro con el de fuera".