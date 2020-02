La 'Okupacion' de viviendas ha crecido un 58% en los últimos años. Por ello, Liarla Pardo ha visitado más de 500 casas ocupadas ilegalmente en la comarca de Torrijos, en Toledo. Los vecinos se muestran desesperados por la situación. En las operaciones policiales llevadas a cabo en la zona se han intervenido armas, dinero en efectivo y hasta 80 kilos de marihuana.

En el triángulo conformado por Chozas de Canales, Val de Santo Domingo y Barcierce hemos localizado dos adosados que los narcos usaban para cultivar la droga. Ambas viviendas se encontraban en un estado ruinoso, y el precio lo pagan quienes conviven con ellos a diario. "Es todos los días. Les echan de un sitio y se meten en otro, este pueblo es así", denuncia un vecino.

No es el único miedo que muestran por esta situación: "Aquí hay armas, ha habido tiroteos". Son pueblos donde los 'okupas' han tomado la calle y no dudan en recurrir a la violencia. "Mi prima tenía vetada la entrada a algunas de estas personas y ellos vinieron y quisieron consumir. Cuando les dijo que no podían entrar, la engancharon, la tiraron al suelo y le pegaron", cuenta otro vecino que oculta su rostro.

La alcaldesa de Val de Santo Domingo, Silvia Olmos, siente impotencia ante una situación que se le ha ido de las manos: "La 'okupación' no sólamente ha aumentado para vivir. También lo usan para cometer delitos, como tráfico de drogas y plantar marihuana". Y añade: "Antes había robos esporádicos, pero no tan continuos como ahora. No buscan salir de esa situación, es su manera de vivir".

Olmos explica cuál es el 'modus operandi' cuando ocurren este tipo de situaciones: "Aquí no tenemos policía local, por lo que cuando ocupan una vivienda, los vecinos me avisan a mí. Llego con mis compañeras y tenemos que poner autoridad y hay gente que nos amenaza". En Liarla Pardo hemos querido ponerle cara a quienes han alterado la vida del pueblo. Damos con dos señoras que llegan a amenazar a nuestro compañero Fernando López: "Como me sigas la tenemos".