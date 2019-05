Chicote se emociona al mostrar un colegio de educación especial "admirable": "Pensaba en lo felices que serían los niños de otros sitios allí"

"Los colegios de educación especial no están solamente para atender a los niños que lo necesitan, sino también para que esos niños tengan un mayor nivel de autonomía poco a poco", explicaba Alberto Chicote, y es que hay algunos que no cumplen esos propósitos básicos.

Pero, como siempre en ¿Te lo vas a comer?, hay otros sitios donde las cosas se hacen de un modo admirable. En uno de los centros en los que las cosas "se hacen bien", el cocinero ha asegurado que no podía aguantar las lágrimas: "No me emociono por lo que tenía ahí delante, sino porque pensaba los niños que conocí en otros sitios... lo felices que serían ahí", narraba emocionado.

En el nuevo colegio, situado en la Comunidad de Madrid, cada uno de los niños tiene una persona que le puede atender mientras come. Patricia Subiela asegura que cada uno de los pequeños tiene una "alimentación personalizada": "Cada niño tiene una postura, un tipo de cuchara, un tipo de vaso. También la alimentación, la comida, cada uno tiene una textura...".

Es una de las necesidades de Dario, que por la postura natural de su cabeza, no puede ingerir alimentos si no tiene a alguien que le ayude. "Cuanto más tiempo estás con un niño, más le conoces y más le entiendes", asegura la cuidadora.

Además, hay otro comedor de terapia ocupacional, en el que los pequeños aprenden a comer solos: "Aquí los nenes, con ayuda, con utensilios, van aprendiendo a comer por sí mismos", explicaba Víctor, el cocinero. Una imagen muy diferente a la que Alberto Chicote ha encontrado en otros centros de necesidades especiales.