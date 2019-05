Alberto Chicote se derrumba con el testimonio de este abuelo en ¿Te lo vas a comer?

Chicote charla con padres de alumnos de un un colegio público gallego de educación especial. Entre ellos, se encuentra un hombre que le relata la historia de su nieta, una niña de 13 años "con un grado de minusvalía de alrededor del el 92%".

"El grado de calidad de la comida y de cómo se hace es verdaderamente lamentable e indigno en un colegio de una entidad pública", afirma el abuelo de la niña antes de explicarle al chef que se ven obligados a llevar a su nieta comida de casa.

"El interés de la familia es el bienestar de la niña. Podrá tener esa incapacidad pero le puedo asegurar que es la niña más feliz del mundo. No habla, pero se expresa y es la más feliz" dice el hombre con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.

"Tratamos de que no sufra, de que no lo pase mal y con esa comida sería imposible", continúa el abuelo. Un testimonio ante el Alberto Chicote no puede evitar derrumbarse y rompe a llorar.

El drama de educar a tus hijos en un centro especial público y con carencias: "Encima parece que te hacen un favor"

Alberto Chicote investiga los problemas en la alimentación en centros de educación especial, como el CEE María Mariño, en Galicia. Allí se desplaza con familiares de niños con discapacidad que van al centro para conocer de cerca los problemas.