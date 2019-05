Alberto Chicote habla de sus peores momentos en ¿Te lo vas a comer?: "Me cuesta evitar las lágrimas"

El cocinero Alberto Chicote se ha sincerado en Liarla Paro y ha hablado de uno de los momentos más duros de ¿Te lo vas a comer?

El primer programa de la nueva temporada se centra en la alimentación en los colegios de educación especial y en concreto recoge el testimonio de un abuelo. El hombre relata los problemas que encontraron en la alimentación de su nieta de 13 años "con un grado de minusvalía de alrededor del el 92%" y cómo le hicieron frente. Al oír sus palabras, Alberto Chicote termina llorando.

Chicote ha explicado que pese a que ha visto varias veces ese fragmento, todavía le sigue conmoviendo: "Viví la escena, la he visto diez veces y me cuesta todavía que no se me caigan las lágrimas. No podemos tener a la gente más desvalida de este país de este modo".

El cocinero admite que lo pasó "tremendamente mal" grabando el programa, muestra su indignación y destaca que pudieron pedir explicaciones a los responsables de casos como este.