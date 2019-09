Desde 2016 se han disparado un 40% los hurtos en Barcelona lo que ha motivado a algunos ciudadanos a formar patrullas vecinales para disuadir a los ladrones.

Un equipo de Liarla Pardo ha acompañado a 'Patrulla Ciudadana' para conocer de primera mano cómo actúan. Su 'modus operandi' suele ser el siguiente: identifican a los carteristas intentando robar en el metro o en zonas concurridas de turistas en Barcelona y alertan a los viajeros y turistas para evitar el hurto.

Aunque a veces, la situación se complica, suelen obligarles a salir del metro o a alejarse de los turistas. Sus armas son un silbato, un bote de gas pimienta y octavillas informativas, porque dicen, "la mejor arma es la prevención".

En 'Patrulla Ciudadana', 50 vecinos residentes en Barcelona luchan por su cuenta contra la delincuencia. Están liderados por Eliana Guerrero, que explica que en algunas ocasiones llegan a sufrir agresiones por parte de los carteristas.

Ellos no son los únicos, también están los 'Guardian Angels, que llevan una indumentaria particular. "Una persona que no los conozca le puede chocar y generar más alarmismo " del Sindicato Autónomo de Policía (SAP).

Desde la organización piden acciones conjuntas para evitar que en Barcelona proliferen estas patrullas ciudadanas: "Pueden provocar un mal mayor porque no tienen ni la formación ni las herramientas necesarias para hacer frente al problema delincuencial".

Lo que sí denuncia el sindicato es la falta de inversión en seguridad pública, y explica que no llegan a todo. Quizás por ello en la calle son muchos los que apoyan a las patrullas ciudadanas. "Si no hay suficientes recursos, alguien tendrá que poner solución y si es el pueblo no me parece que haya nadie mejor para hacerlo", cuenta una ciudadana.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona ya han asegurado que combatirán a las patrullas ciudadanas. "Nos ven como un grupo organizado, pero los carteristas también lo son. Deberíamos acabar con los carteristas primero, para que las patrullas se puedan disolver", argumenta Eliana Guerrero.