Pablo Montesinos: "Entiendo que haya habido dirigentes del PP de Málaga que me hayan acogido con recelo"

Luis de Troya ha recorrido un barrio malagueño con el cabeza de lista del Partido Popular en Málaga, Pablo Montesinos, y ha recogido las opiniones de que los ciudadanos de su ciudad tienen sobre él.

Montesinos ha acudo al centro ciudadanos 'Tres Cruces', donde varios ancianos incluso han elogiado al político al grito de "¡presidente, presidente!", algo que el propio periodista ha tenido que frenar: "Con diputado me vale".

El político popular ha asegurado que "le dieron un curso de telegenia", y aunque en su caso fue bastante fácil, ha declarado que "tuvo que tomar nota de algunos consejos".

"Yo entiendo que hasta hace dos semanas vivía en Madrid y que haya habido dirigentes del Partido Popular de Málaga que me hayan acogido con recelo, pero lo que hice fue ir a la sede del PP de Málaga y decirles que estaba a sus órdenes", ha explicado el periodista, que ha declarado que cree que están "trabajando en el buen sentido".

Los padres del periodista han declarado que no les pareció buena idea que Montesinos se introdujera en la política: "Fatal", ha declarado la madre del político del Partido Popular, aunque ha remarcado que "él tiene mucha ilusión" y que está en la edad de hacerlo.

Cristina Pardo ha querido preguntar al periodista qué cree que Federico Jiménez Losantos no le hubiera perdonado nunca; algo sobre lo que el político no ha tenido dudas: "No me perdonaría que no cumpla con mi palabra, que es intentar hacerlo bien con toda humildad".