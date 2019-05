El voto más disputado de España: un solo vecino decantará la balanza en el pueblo soriano de Estepa de San Juan

En la provincia de Soria, en la Comarca de Tierras Altas, ha ocurrido un hecho insólito. El bipartidismo ha llegado en pleno 2019 a Estepa de San Juan.

José Ramón es el vecino que se presenta intentando revalidar el ayuntamiento. "Llevo cerca de 30 o algo así", explica.

Por primera vez le ha salido oposición. "Es una cosa curiosa porque no lo esperábamos", cuenta.

En este pueblo de siete vecinos hay un poco de roce. En la oposición, Isidro y Encarna. "Es trabajar por el pueblo", destacan.

Miguel Ángel y José Ramón se presentan por un partido. El matrimonio de Encarna e Isidro por otro y quedan tres vecinos que deciden con su voto: Benito, Paco y José María.

Benito es el hermano de Miguel Ángel y Paco es el padre de Encarna y damos por hecho que votarán a sus familiares. En esta situación, la decisión final la tendrá un solo vecino: José María.

El propio José María explica que la presión "se puede llevar" y añade: "No me han entregado nada, no tengo la suerte como los políticos, que me pasen algo por detrás".

José María tiene decidido el voto, en principio, su voto será decisivo.