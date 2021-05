España va a iniciar una reforma legal para que sea un juez el que fije la custodia y el régimen de visitas de las mascotas en caso de separación o divorcio. Esta noticia ha gustado a los colaboradores de Liarla Pardo, que han dicho estar de acuerdo con esta medida, especialmente a Gonzalo Miró, que entre risas ha explicado que al separarse, a veces ha echado más de menos a la mascota que a la persona. "Me parece bastante razonable extrañar más al animal que a la persona", ha apuntado, asegurando que habla "con conocimiento de causa" y que a él le ha pasado.

Cuando Cristina Pardo ha comenzado a reírse por su comentario, le ha insistido: "¿De verdad te ha pasado?". Y el periodista ha respondido: "No te quepa la menor duda". A esto, Cristina Pardo ha añadido: "Tu vida sentimental es conocida. Ahora los espectadores están haciendo cálculos a ver en qué caso echas más de menos a los animales". "No ha sido solo en uno, he de decir", ha confesado el colaborador.