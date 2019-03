Soraya Rodríguez, sobre el PSOE: "No se puede depender de los votos de unos partidos que quieren fracturar la identidad territorial"

La semana pasada, la diputada Soraya Rodríguez reconoció reconoció que no repetirá para las próximas elecciones por sus "importantes discrepancias" con el partido. "Yo no he cuestionado públicamente a Pedro Sánchez, he cuestionado el planteamiento dela Ejecutiva Federal y luego del Gobierno. No es nuevo, lo he hecho siempre", asegura Rodríguez.

La diputada del PSOE es muy crítica con los partidos independentistas y con el Gobierno por aprobar la moción de censura con el apoyo de los votos de estos partidos. "Mi posición siempre ha sido clara: un partido que tiene 90 y luego 85 diputados, no podía llegar a una moción de investidura con los votos de los partidos independentistas".

En este sentido, Rodríguez critica de forma reiterada que un Gobierno dependa "de unos votos de unos partidos que quieren fracturar la identidad territorial del Estado".

"Yo ya dije que los partidos independentistas en la moción no pedirían nada, pero una vez investido un Gobierno con sus votos acabarían pidiéndolo todo y así ha sucedido", asegura la diputada del Partido Socialista Obrero Español que defiende que "para poder hacer un dialogo efectivo, es importante que el Gobierno sea autónomo".

A la pregunta de por qué cree que no va a repetir en el PSOE en las próximas elecciones, Rodrígez afirma: "Mantengo una postura claramente diferente a la mayoría del partido y es bastante es lógico que el partido no cuente conmigo para estar en una lista electoral y, por mi parte, también me parece muy honesto que yo tampoco quiera porque es una diferencia sustancial sobre la forma de hacer política".