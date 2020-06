Pepe Álvarez afirma en Liarla Pardo que no comparte las críticas a Amancio Ortega. El secretario general de UGT destaca que "si alguien tiene algún elemento en relación" a si el fundador de Inditex "cumple o no con sus impuestos, que se lo haga saber a la Agencia Tributaria": "Si paga sus impuestos es un ciudadano como cualquier otro".

Además, Álvarez explica que, "en todo caso", "no es bueno" criticar a "las pocas empresas multinacionales que tenemos en España y que tienen su sede en el país" lo que refleja que "tienen un compromiso especial con España".

"Como es el caso de Inditex", detalla Álvarez, que afirma que "lo ha demostrado no llevando a sus trabajadores al ERTE": "No se trata de disparar hacia ellas porque sean ricas". Eso sí, el secretario general de UGT insiste en que los Servicios Públicos deben abastecerse de los impuestos y no de las donaciones" aunque eso "es otro debate", concluye.

El secretario general de UGT destaca en este vídeo que "hay que hacer un esfuerzo" por pagar los ERTE: "Estamos hablando de un nivel muy importante de personas que no han cobrado y no tienen nada". Además, explica los motivos por los que todavía hay gente que no los ha cobrado.