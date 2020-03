Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', ha contado que "durante tres o cuatro días tuvo fiebre y "bastante dolor muscular", síntomas del coronavirus, aunque no se realizó la prueba. "Afortunadamente, los síntomas han ido desapareciendo y aunque no puedo decir que estoy en plena forma, he podido seguir dirigiendo el periódico teletrabajando", ha expresado.

En lo referente a las crisis que vive España por el coronavirus, el periodista ha afirmado que "es equivalente a lo que debió ser la Guerra Civil o la posguerra". "Esto es una calamidad como la que nunca nuestra generación creíamos que fuéramos a vivir", ha manifestado Pedro J. Ramírez.

"El Gobierno merece que todos cerremos filas"

Por eso, cuando se nos pide el distanciamento social hay que cumplirlo, pero a la vez, tenemos que ser capaces de estar más juntos que nunca emocionalmente e intelectualmente. En este momento, el Gobierno merece que todos cerremos filas y merece el beneficio de la duda. Primero vamos a curarnos y luego ya debatiremos lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal", ha defendido el director de 'El Español'.

"Las medidas que está aplicando Sánchez son las adecuadas"

Para el periodista, "Sánchez está acertado" y "las medidas que está aplicando son las adecuadas" porque, según ha afirmado, "hay que golpear con el martillo la curva del coronavirus". Sin embargo, Pedro J. Ramírez cree que "la estrategia de comunicación y política no son las más adecuadas".

"La Monarquía atraviesa horas muy bajas"

En este sentido, el periodista ha argumentado que "están construyendo el perfil de un comandante en jefe en tiempo de guerra cuando el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el rey", añadiendo que "la Monarquía atraviesa horas muy bajas".

Así, el director de 'El Español' ha asegurado que "esta especie del monopolio de la lucha contra el coronavirus puede ser contraproducente". "De la misma manera que Sánchez no puede ser el único responsable de lo que se haga mal, tampoco puede aspirar a ser el que se lleve la corona de laurel el día de la victoria porque habrá miles de compatriotas que se habrán quedado atrás", ha manifestado.