El regreso de 'Los hombres de Paco' ha sido una de las noticias más sonadas durante el confinamiento que hemos vivido en España para luchar contra la epidemia de coronavirus. Y sobre este anuncio hemos hablado con el actor Paco Tous, uno de los grandes protagonistas de la exitosa serie, que se ha mostrado entusiasmado.

"Tengo un vértigo… Imagina volver diez años después", ha destacado a Cristina Pardo el actor, que reflexiona sobre si será “capaz” de ponerse en la piel del policía "otra vez", aunque ha precisado: "Tengo mucha ilusión". Y no es de extrañar, viendo el apego que tiene a que se cumplan las leyes.

Estos días hemos podido ver al actor reprendiendo a gente por la calle que no respetaba las normas impuestas desde el Gobierno para frenar los efectos de la pandemia: "Hay actitudes que, justo ahora que levantamos la cabeza, me parecen injustas. Respetar la distancia social y llevar mascarilla no es tanto. No podemos errar".

Paco Tous también ha afirmado sentirse "bastante desilusionado" ante la falta de unidad en el terreno político para luchar contra la pandemia: "Cuando empezó todo pensé que íbamos a ser capaces de sacar del cajón palabras como disciplina, lealtad o sacrificio. Y desde el minuto uno no lo he visto".

En este sentido, el actor ha aseverado que le "da igual el color del gobierno" y que el "presidente y el ministro de Sanidad están haciendo un gran esfuerzo que se merece cierto respeto". Frente a ello, ha proseguido, solo ha visto una guerra de descalificaciones: "Imaginad que en vez de este puñetero virus hubiera sido un ejército regular que invade nuestras tierras. Habríamos tenido muchas bajas por fuego amigo".