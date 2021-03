Paca la Piraña ha sido entrevistada en Liarla Pardo, donde ha contado cómo fue su experiencia personal haciendo la mili. "Como era mariquita, me decían que en las duchas me iban a dar un puntazo y entonces yo me duchaba con el culo apretado, pero al final no pasó nada", ha recordado.

Además, la artista ha hablado sobre cómo ha llevado el confinamiento, con un poco de miedo porque los fans se acercasen ya que se encarga de cuidar a su madre. Para despedir la entrevista, la actriz le ha dado un recado a Cristina Pardo sobre uno de los colaboradores habituales del programa: "Dale un beso a Ramoncín y dile que se corte el pelo que está más guapo", ha dicho, haciendo estallar las risas en plató. Ramoncín ha asegurado que un día pasará por su peluquería para que ella misma le corte el pelo.