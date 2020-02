Mikel Erentxun ha asegurado en Liarla Pardo que el reguetón no le gusta "nada", aunque ha desvelado por qué dejó de criticar este género musical.

"A mí no me gusta porque no me transmite, no la entiendo. Yo antes me metía mucho con esta música, la criticaba", ha señalado, recordando que "precisamente cuando surgió el rock and roll de Elvis, la gente quemaba los discos": "Ha habido muchos movimientos que han tenido mucha gente en contra y luego han resultado muy positivos".

"Yo ahora simplemente digo que no me transmite y que no me emociona, no me transmite nada, pero ya no lo critico, ya no digo que es malo ni bueno", apunta.

Además, ha señalado que sus hijas sí escuchan "un poquillo" esta música, aunque ha sido tajante en un aspecto: "En mi coche está prohibido escucharlo, soy democrático en todo menos en eso".

"Para mí en la música las letras son fundamentales. Las letras del reguetón son terribles. Bob Dylan es el único dios en el que creo, me ha enseñado que las letras son fundamentales en la música", ha señalado.

Erentxun apunta que nada "a contracorriente" en su estilo musical: "Afortunadamente siento que todavía hay un nicho para la gente que hacemos un tipo de música, pero estamos en un circuito muy minoritario".

"Son ciclos, en su momento funcionó otro tipo de música y ahora, a nivel internacional, todo lo que es la música urbana y el reguetón es un movimiento que está muy en boga, está en todas las radios", ha explicado.