Juanma Lamet, sobre Pedro Sánchez: "Tiene que coger el toro por los cuernos o le va a arrasar el caso Cerdán"

Juanma Lamet ha asegurado en Al Rojo Vivo que Pedro Sánchez debe hacer más para que no "le arrase" el caso de Santos Cerdán. El periodista ha explicado que "diga lo que diga" en su intervención en el Comité Federal socialista "no va a ser suficiente".

"El PSOE ha entrado en barrena. A Pedro Sánchez le crecen los enanos. No hay manera humana de salir indemne de lo que a sucedido esta mañana. Que a quien tú nombras para intentar huir de la lacra de la corrupción y del tratar mal a las mujeres se tenga que ir porque presuntamente trataba mal también a las mujeres da una imagen tremenda, una fragilidad interna que es muy difícil de solventar. El PSOE está grogui y de ahí solo se puede salir con herramientas que tiene el Gobierno y no el PSOE", ha comentado sobre la polémica con Paco Salazar.

Además, Lamet ha apuntado que lo que debe hacer el presidente del Gobierno es una regeneración pública liderada por él para responder correctamente a toda la polémica generada por la imputación y entrada en prisión de Santos Cerdán por la trama Koldo: "Hay que ir hacia una regeneración pública que tiene que liderar Sánchez y que me consta que le están pidiendo en Moncloa y que él está dilatando por si van saliendo más cosas del caso Cerdán. Tiene que coger el toro por los cuernos o le va a arrasar este caso".

"Es una metáfora muy descriptiva porque no vemos a un líder liderando. Pedir perdón está bien, pero no es suficiente. Hacer cambios en Ferraz está bien, pero no es suficiente. En los hombres que le han acompañado de cerca ha tenido un ojo clínico muy muy malo. De esta crisis solo se sale de dos maneras: adelantando las elecciones para intentar minimizar el impacto o una regeneración pública profundísima que de verdad te creas y que implique a más partidos de la izquierda".