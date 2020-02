Mikel Erentxun ha desvelado en Liarla Pardo que hay ciertas canciones de su repertorio que pueden resultarle “un poco cansinas porque no faltan casi nunca". Entre ellas ha mencionado '100 Gaviotas' o 'Esos ojos negros'.

"Muchas veces cuando escribo el 'setlist' nunca las coloco, pero luego en el calor del momento, si la gente las pide, las acabo haciendo y la verdad es que es muy agradecido porque es una canción que levanta a la gente", ha explicado.

Además, apunta que también se pone "en el lugar del fan", y es que ellos esperan escuchar sus canciones míticas cuando acuden a sus conciertos. "Cuando voy a ver a U2, si no tocan algunas canciones te sienta hasta mal", ha señalado.

"A mí como artista no me gusta mirar hacia atrás y hacer canciones antiguas, pero como fan me gusta escucharlas, entonces ahí ando", ha zanjado.