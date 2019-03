Merdeces Milá: "Santiago Abascal es un tipo estupendo, pero no puedo creer lo que va en el programa de Vox"

Mercedes Milá desvela en Liarla Pardo que ha pedido a Santiago Abascal reunirse con él. La periodista dice que le conoce "bien", pero que no puede creerse "lo que va en el programa electoral" de Vox.

"No me cuadra porque yo entiendo que Santi vive vigilado desde que nació, entiendo que lo que ETA le ha hecho a su familia es horrendo y que tiene que tener una herida en el alma para siempre, pero eso no quiere decir que nos de clases de patriotismo a nadie", defiende Milá.

La periodista ya ha recibido respuesta de Abascal: "Le ha dicho a una amiga común que seguro que le quiero adoctrinar y yo le conteste que efectivamente".

Milá reconoce que "Abascal es un tipo estupendo" y que le tiene "aprecio", pero eso sí, critica la forma que tiene de hacer política con Vox: "No entiendo esta cosa de la patria, España más que nunca. Luego se quejan del nacionalismo de los catalanes que también es horrible".

Durante la entrevista, Mercedes Milá ha hablado sobre su pasión por los libros (además de periodista y presentadora, es librera). "Yo prohibiría a la gente joven leer, para que al final acaben leyendo", asegura.

La periodista tuvo depresión durante dos años, ahora tiene claro qué podía haber hecho para no sufrir tanto.

Milá también ha dejado espacio para temas un poco más distendidos, aportando unos escatológicos consejos sobre "pedos" y heces. "¿Cuándo haces caca flota y se hunde?", ha preguntado la entrevistada a Pardo.

La presentadora también ha tenido unas palabras sobre la corrupción. Mercedes Milá cree que no se puede comparar la corrupción del PP con la del PSOEporque "Gürtel es el gran titular de la corrupción endémica de un partido".

Sobre Cataluña, la presentadora es muy clara: pide diálogo a los partidos políticos y alerta de la aplicación de nuevo del 155.

La periodista ha negado a Cristina Pardo que sea independentista, además de asegurar que no le importan las banderas, aunque con una excepción.

Mercedes Milá se declara feminista y anima a las mujeres a que salgan a las calles el 8 de marzo. Además responde a los comentarios machistas de Pablo Casado y al papa Francisco.