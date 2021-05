Mercedes Milá ha afirmado en Liarla Paro que llevaría a los políticos "a una escuela de verano", aunque cree que "no serviría de mucho". "Les pagamos el sueldo y lo están haciendo mal", ha criticado, al tiempo que ha dicho que "no te puedes cargar a toda la clase política, a todos los partidos, pero hay días que tienes esa tentación; quizás han llegado al límite de sus posibilidades, porque no nos sirve".

"Están viviendo en el XIX. Luego individualmente es gente estupenda, pero en grupo es como La Manada. A lo mejor los de La Manada uno a uno eran estupendos, pero en grupo son para dejarles en la cárcel el resto de sus días. Pues nuestros políticos a veces dicen cosas interesantes, pero son como destellos", ha expresado.

Milá también ha hablado de Pablo Iglesias, sobre quien ha dicho que "ha tenido una participación en el Gobierno que para muchísimas cosas ha sido muy importante".