A sus 69 años, Mercedes Milá sigue hablando sin pelos en la lengua. La periodista reconoce que no le importa cumplir años y le "da igual todo" con las palabras de Rita Maestre en Liarla Pardo.

Milá elogia a la política de Más Madrid, aseverando que "todo lo que viene de Manuela Carmena es bueno". "La conozco desde hace muchísimos años. La admiro tanto, esa actitud democrática es algo que nos hace mucha falta que persigue no tu propio beneficio, sino lo que va a ser mejor para la comunidad. Rita -Maestre- habla en la misma línea", comenta.

Otro político que se lleva los elogios de Mercedes Milá es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien afirma seguir "más allá de lo normal", algo que no le ocurre con Isabel Díaz Ayuso.

"Uno me interesa, el otro nada. Almeida es demócrata desde hace muchos años, con raíces profundas en una manera de actuar en política. En cambio, Ayuso es una especie de community manager de un perro; le quedan muchos años de maduración. Por eso Rita Maestre le dice: 'Te apoyo'. Eso es lo que nos hace falta en España", concluye Milá.

Dura crítica a Pablo Casado

En la misma línea, Mercedes Milá ha dedicado una dura crítica al líder del Partido Popular, Pablo Casado, al que le vaticina un duro futuro si no cambia su oposición.

"Si no la cambia, de esta va directo a la caja de madera", afirma Milá "simbólicamente". "No quiero matar a nadie", aclara. La periodista explica que los españoles "no aguantamos confrontaciones en ninguna trinchera en este momento".