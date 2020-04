Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez para enfrentar la crisis sanitaria que atraviesa el país por la epidemia de coronavirus: "Ahora que está en una situación complicada, le gusta tapar las cosas que no van bien con frases de Churchill y de Kennedy, pero las acciones que vemos se separan bastante de esos políticos, y queda en evidencia".

Así se ha pronunciado el dirigente popular en una entrevista concedida a Liarla Pardo, donde ha afirmado que el líder del Ejecutivo no les ha llamado "todavía" para mantener un encuentro con el fin de reeditar los llamados 'Pactos de la Moncloa': "Sólo quiere un pacto para seguir quedándose en la Moncloa".

Maroto ha afirmado que "el PP no ha dejado de ir nunca a una reunión con el presidente cuando se le ha llamado". Sin embargo, ha asegurado que "cuando alguien quiere un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es tender la mano, especialmente al PP, que está votando 'sí' a las medidas que propone el Gobierno", y ha destacado que "el estado de confinamiento ha salido adelante no por los socios de Sánchez, sino porque el PP ha entendido que es una medida necesaria".

"Molesta que mientan y oculten información"

El portavoz del Partido Popular en el Senado ha denunciado que el Gobierno cambie de criterio, y no permita por ejemplo salir del domicilio para acudir a cementerios para velar a las víctimas del COVID-19, pero sí para asistir al trabajo a partir de este lunes. No obstante, no ha aclarado cuál de estos dos escenarios incomoda a su formación: "Molesta a la mayoría de españoles que mientan y que oculten información".

Cuando Cristina Pardo ha insistido en esta pregunta, Maroto ha asegurado que no ha dicho "ni una cosa ni la otra": "Me estoy poniendo en la piel de mucha gente que no comprende a un Gobierno que cambie de criterio como de camiseta". Ante una posición que no parecen augurar la posibilidad de acuerdo entre el Gobierno y la oposición de cara a una gestión conjunta de la crisis, la presentadora de Liarla Pardo, Cristina pardo, ha preguntado a Maroto cuál es para el PP el principal escollo para no lograr un pacto.

"Cada uno es libre de creerse las mentiras que cada uno decide"

En este sentido, ha justificado la dureza de sus palabras por las "mentiras" del Gobierno en relación a esta crisis, y ha asegurado que "Sánchez ha colado a Iglesias en el CNI con uno de los decretos del coronavirus". Pero ¿dan por hecho en el PP que el Gobierno no va a ceder en nada durante esa reunión? A esta pregunta formulada por la periodista, el dirigente popular ha señalado que "cada uno es libre de creerse las mentiras que cada uno decide".

"No creo que Sánchez quiera un Pacto de la Moncloa. Se ha visto atrapado en sus mentiras porque España es el país con más fallecidos por coronavirus en relación a su población", ha proseguido denunciando Maroto, que ha precisado que el presidente "necesita una fotografía con otros partidos para repartir culpas"y ha denunciado que "ha escupido en el parlamento sobre la oposición, en vez de tenderle la mano"

Finalmente, Maroto ha puntualizado que "los Pactos de la Moncloa tratan de una reunión del arco parlamentario en la que se dice lo mismo, liderado por una persona que lleva la riendas de un país", y ha comparado aquel escenario con el actual: "Aquí tenemos a un presidente que llama de uno en uno a los partidos para hablar de eso, y no de lo que no está haciendo".