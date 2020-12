José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores y eurodiputado del PP ha contado en Liarla Pardo que "conocía" al eurodiputado húngaro de ultraderecha que fue pillado en una orgía gay ilegal en Bruselas. "Es eurodiputado desde el 2004 y yo estuve aquí del 2004 al 2011 y era el jefe de la Delegación Húngara en el PP europeo. Era un eurodiputado conocido", ha afirmado, aunque ha añadido: "No he tenido amistad íntima con él".

"No me he movido nunca en esos círculos, pero supongo que esto pasa tanto en Bruselas como en otras muchas ciudades de Europa. Entre ellos se conocen, se juntan, organizan estas reuniones sociales o albondigones, pero el resto no sabemos de su existencia", ha asegurado García-Margallo.

En lo referente a si le sorprendió la noticia, el exministro ha señalado que "el espectáculo, sin entrar en connotaciones políticas, es chocante". "Ver a un eurodiputado desprenderse en bolas por una alcantarilla no es corriente, pero cuando uno ha oído los discursos que este grupo pronunciaba es infinitamente más chocante. Se ha caracterizado por una enorme animadversión para los movimientos homosexuales y que haga esto es un monumento a la hipocresía", ha criticado.

En este sentido, el eurodiputado del PP ha defendido que "cada uno hace de su vida sexual lo que le parece", pero que lo que le parece "criticable es que como hombre público critiques la homosexualidad y luego hagas cosas de este tipo". "Lo importante en la vida es la coherencia. Uno puede tener la orientación sexual que quiera, pero lo que se pide es un poco de coherencia entre las declaraciones públicas y sus actuaciones pública", ha manifestado, añadiendo que "aludir a su condición de eurodiputado fue una torpeza más, una idiotez".