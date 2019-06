Mujeres denuncian el acoso que sufren en las clínicas de aborto por parte de grupos 'provida': "Me agarraron del brazo y me dijeron 'no lo hagas'"

El Defensor del Pueblo está investigando a los grupos antielección por el acoso que estarían ejerciendo sobre las mujeres que acceden a las clínicas de interrupción del embarazo.

Estas escenas se repiten a lo largo del país. Procesiones, féretros, barreras humanas son algunas de las acciones que llevan a cabo. En la clínica Iris, situada en Albacete, desde hace cinco años estas protestas son semanales.

"Todos los días que hay quirófano hay un grupo de personas que se ponen en la puerta a rezar el rosario. Enseñan fetos de plástico cuando hablamos de gestaciones del primer trimestre en las que ese tamaño no es el real", explica Paco Valero, vocal de ACAI por Castilla - La Mancha.

Este asunto provocó que algunos concejales del Ayuntamiento de Albacete pidieran la dimisión de María Ángeles Paños, exconcejal de Mujer, que, según explica Victoria Delgado, concejal de Ganemos "hizo unas declaraciones contra la igualdad y reconocimiento de la libertad".

Las declaraciones de las que habla Delgado fueron estas: "Ustedes están contribuyendo con su apoyo al derecho a abortar a que sobre la mujer se ejerza una violencia inhumana y no reconocida".

"Presentamos una moción en la que pedíamos que el Ayuntamiento protegiera a las mujeres que voluntariamente iban a interrumpir su embarazo porque había un grupo de mujeres 'intelección' que las amedrentaban. La concejala de la mujer votó en contra", explica Manuel Martínez, concejal del PSOE.

Durante este reportaje, además, una reportera de Liarla Pardo ha podido entrevistar a Irene, mujer atendida por 'Redmadre', que decidió tener a su hijo tras hablar con esta organización: "Había días que no tenía para comer, pero me ayudaron con pañales, leche, ropa, cuna y el carro. Antes no creía que al aborto fuera malo, pero ahora le diría a la gente que no lo hiciera porque se va a arrepentir".

Sin embargo, esta opinión dista mucho de otra joven que, ante las cámaras de este programa, denunció haber sufrido este acoso cuando fue a interrumpir su embarazo. "Intenté denunciarlo en la comisaría pero me dijeron que no podía porque no es un delito, y esto es una vulneración de los derechos. Vi a una mujer rezando y me agarró del brazo y me dijo 'no lo hagas', me sentí muy incómoda", sentencia.

María Lamela, reportera de Liarla Pardo, ha acudido a una clínica de interrupción del embarazo en Madrid para comprobar cómo es el acoso al que están sometidas las mujeres que acuden a someterse a un aborto.

Cristina Pardo ha entrevistado a Amaya Azcona, directora general de 'Redmadre', tras visualizar estos reportajes. La entrevistada, en defensa de la prohibición del aborto, asegura que "hay mujeres que reciben amenazas de su entorno laboral y familiar y sí son empujadas".

"Puedo opinar que considero sobre un embarazo y sobre una vida humana y es mucho mejor nacer que no nacer. Para una mujer es mejor tener a su hijo que no tenerlo, porque es su hijo", ha señalado.