Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, confiesa que le aterra "que ya no existe otro problema en España" que no sea Cataluña. "Todos sabemos lo que pasa ahí y sabemos la solución. La primera cuestión es que esto va a condicionar las elecciones de manera tremenda", explica.

"Tengo miedo a los calentones de la gente, la gente es bastante voluble. Hay mucha gente que viendo lo que ocurre en Cataluña se calienta y dicen que hay que mandar al Ejército", continúa, al tiempo que se muestra satisfecho con la sentencia del procés por la que miles de personas protestan por séptimo día consecutivo en Cataluña: "Los jueces han actuado correctísimamente con las leyes españolas".

Además, asegura que hay unos partidos que "han sacrificado Cataluña y Euskadi, y han hecho política anticatalana. Quien no entienda que Cataluña es plural no está capacitado para solucionar el problema".

Por ello, y porque cree que la cuestión catalana afectará a las elecciones, cree que Pedro Sánchez también "está preocupado": "Lo de Cataluña puede dar un vuelco inesperado en las elecciones".

Recuerda entonces el caso que ocurrió en 2014: "Mariano Rajoy iba en las encuestas seis puntos por delante. José Luis Rodríguez Zapatero acababa de llegar, nadie, ni el mismo pensaba que iba a ser presidente. Pero ocurrió el 15M y un error catastrófico de comunicación del PP hizo cambiar a un 15% de la población el voto. Haría un llamamiento a que no caigamos en la visceralidad de pedir mano dura en Cataluña, este tema es muy serio", sentencia.

De esta manera, explica que el presidente en funciones se encargará de llevar a los tribunales a cualquiera que se salte la Constitución: "Si en los próximos días hay una declaración en el Parlament de Cataluña en contra de la Constitución, Sánchez va a ir derecho con ellos a los tribunales".

Por ello, insiste: "Se calcula que los violentos de toda Cataluña son 20.000 violentos. Pero no se puede responder al violento de la misma manera, aplicando la ley de seguridad ciudadana, mandando a la legión... esto no es la solución".

Defiende la gestión del Gobierno

Revilla cree que "lo que está haciendo el Gobierno es lo correcto: avisar de lo que pasa si se incumple la ley. En Cataluña tiene que aparecer en algún momento alguien, un líder. y Quim Torra no lo es. Es un agitador, un aventado, no le veo con capacidad de liderazgo. Veo más razonable a alguno que está en la cárcel", señala. Y vuelve a cargar contra el presidente de la Generalitat: "Un presidente no puede incumplir las normas ciudadanas, este señor es un pirómano".

Además, muestra su defensa a la actuación de las fuerzas y cuerpos del Estado: "Los Mossos d'Esquadra son el Estado en Cataluña, han actuado con ejemplaridad. Llevan unos uniformes, unos cascos y unas porras, y quien va a una cosa de esas sabe que no se puede violentar la vida de los demás", cuenta. Y añade: "Han dado cera, pero a quienes iban con una cosa en llamas en la mano. Un Estado serio no lo puede consentir".

Por último, el presidente de Cantabria aboga por la vía del diálogo: "Hay que solucionarlo por la vía del diálogo. No veo que el PP y Ciudadanos, que han expresado su apoyo a Sánchez, le estén apoyando. Habría que poner todos la espalda en la pared y apoyar a quien esté gobernando. No hay una lealtad ahora", critica.

La 'bola de cristal' de Revilla

Miguel Ángel Revilla augura que el PSOE ganará las elecciones del 10 de noviembre, "pero no por mucha diferencia. El PP va a subir, porque parte de una posición ridícula".

Sobre Albert Rivera, Revilla se muestra más duro. Le pronostica un "batacazo enorme": "Cómo en una alucinación puede pensar que va a ganar la tostada al PP, jamás".

Y asegura que a Sánchez "le hubiera encantado un pacto con este señor, porque hacía 180. Era imposible un pacto del PSOE con Podemos. A día de hoy habría dos discursos del Gobierno sobre lo que ocurre en Cataluña, y es lo peor que le puede ocurrir a un Gobierno en una situación delicada como esta en la que tiene que haber unanimidad", asegura.

Cree que Podemos se "va a bajar muy poco" y que Vox va a subir, "gracias a Cataluña y al cadáver de Franco". Y sobre la formación de Íñigo Errejón, asegura que "se quedará en esperanza blanca": "Se piensa que va a sacar más de los que sacará".

"Es un milagro que alguien vaya a votar el día 10", concluye, aunque pide la participación ciudadana para el próximo 10 de noviembre.