El reconocido actor Luis Tosar ha estado en Liarla Pardo ante el estreno de su nueva serie, 'Los favoritos de Midas'. Durante la entrevista con Cristina Pardo, el gallego ha dado su punto de vista sobre las exigencias que la ciudadanía deposita en los políticos, señalándoles como máximos responsables de crisis como la de la pandemia de coronavirus.

Tosar afirma que no espera de los políticos "mucho más de lo que espera de nosotros mismos", hablando muy claro: "Como sociedad, no estamos especialmente evolucionados".

"Pedirles a ellos que sean moralmente mucho más elevados que nosotros me parece un poco hipócrita. Al final, somos nosotros los que los elegimos, los que ponemos un voto confiando en que nos representen, pero que nos representen, es decir, que en la representación haya algo de nosotros", argumenta.

Acto seguido, prosigue mostrando su descontento por la actitud durante la pandemia: "Si nosotros no hemos mejorado nada durante esta pandemia, si no somos capaces de ser más solidarios, si no hemos sabido comportarnos mejor... tampoco creo que podamos exigirles mucho más".

Tosar cree que los ciudadanos somos "muy responsables de que las cosas vayan bien o mal". "La comunidad debe responder por sí misma también", concluye.