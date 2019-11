Luis Tosar ha explicado en Liarla Pardo que no tiene redes sociales porque "está bien así". "No respondo muy bien al perfil", ha señalado el actor, afirmando que no sabe "si sería capaz de realmente mantenerlas".

"Me cuesta contestar a un Whatsapp, me olvido. Me olvido de que alguien me llamó o me escribió", ha expresado.

"Me gusta más el contacto directo y me manejo mejor con eso"

Tosar ha destacado, también, que él prefiere el "contacto directo", en el que ha asegurado que "se maneja mejor", frente a la comunicación a través de las redes.

"Me manejo mejor en las cosas en caliente. Tener que 'postear' no sé qué, ni siquiera sé los términos...", ha explicado entre risas.

Por otro lado, el actor ha afirmado que no tener móvil, como el actor José Sacristán, "es otra liga". No obstante, ha mostrado su apoyo a quienes deciden abandonar las redes.

"Yo tengo un amigo que ya se quitó también de Whastapp y volvió a los mensajes, a los SMS. Me parece admirable", ha destacado.