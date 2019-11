Antonio García Ferreras ha afirmado que el 10N son unas elecciones "marcadas por la incertidumbre". "Las sumas pueden ser más complicadas que en las elecciones de abril, pero creo que los responsables políticos de los cuatro principales partidos, pongo Vox al margen, saben que no va a haber otra oportunidad", ha expresado el presentador de Al Rojo Vivo, añadiendo que "unas terceras elecciones sería una auténtica burla a los ciudadanos" y que los líderes políticos "son conscientes de ello".

"Puede que el resultado haga la suma más complicada, pero, sin embargo, puede ser más factible que lleguen a acuerdos", ha manifestado, aunque no cree que "el partido que quede en segundo lugar se lo facilite al primero". "La historia no se suele repetir y lo que vamos a vivir este 10N no va a tener nada que ver con abril porque alguien va a pagar los platos rotos. Alguien va a pensar por qué no llegué a un acuerdo en abril", ha predicho Ferreras.

En lo referente a Ciudadanos, Ferreras ha indicado que para el partido que lidera Rivera, "puede ser la última noche o el principio del fin", pero que "hay que ver el tamaño del paracaídas", expresando que "hay algunos dirigentes que pueden empezar a pensar que llegó el momento del adiós".

"Vamos a medir el descontento, el hartazgo, la desazón de la gente, más allá de que sea Cataluña, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y León o Extremadura. Les reclaman a los políticos un poquito más de eficacia a la hora de llegar a acuerdos", ha afirmado el periodista, apostillando que se trata de una campaña electoral "muy atípica", pero marcada por un elemento: "Nunca se había hablado tanto de Cataluña y eso puede afectar de alguna manera", ha señalado.