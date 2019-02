Juan Chicharro (Fundación Franco): "Los que quieren que vaya a El Pardo son los bares, se forrarían"

Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, ha desvelado en Liarla Pardo los siguientes pasos que darán la familia del dictador: "Tanto la familia como la Fundación vamos a recurrir al Supremo y pediremos medidas cautelares sobre el acuerdo de exhumación".

El presidente de la Fundación Franco tacha de "inconstitucional" e "ilegal" el acuerdo de exhumación del Gobierno porque "la basílica es inviolable y sagrada". También se ha mostrado tajante sobre lo que pasará con el dictador: "El generalísimo seguirá en el Valle de los Caídos".

El Gobierno ha dado 15 días a la familia para que elija el destino de los restos del dictador, y El Pardo se baraja como el lugar en que serían traladados si la familia no propone otro sitio: "Me hace gracia cuando hablan de enaltecimiento en la Almudena, ¿se creen que en El Pardo no lo va a haber?", ha asegurado Chicharro.