El periodista Jordi Évole ha desvelado algunos de los detalles de la entrevista con Miguel Bosé. Entre otras cosas, cuenta que le sugirió quitar una parte que le parecía "demasiado" y que "él podía pillar bastante", y el cantante le respondió que no: "Me dijo que lo dejásemos y que si yo le había ido a entrevistar que asumiese las consecuencias que tenía entrevistarle y que se pudiese escuchar su discurso".

Esas polémicas declaraciones, explica Évole, tienen que ver con las muertes que se han producido por la pandemia, o como él lo llama "la plandemia", y cree que tiene que ver porque "se siente portavoz" del movimiento negacionista. "Ese punto del no me importa lo qué dirán me seduce mucho. Lo valoro", indica el periodista.

Además, confiesa que se han estado escribiendo durante toda la semana, que el cantante presta atención a todas las promociones del programa que van saliendo y que las comenta de una manera "muy cordial" con el presentador.