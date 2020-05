Ignacio Aguado considera que el Gobierno de Sánchez "no está siendo sensible" a la realidad de Madrid y "no es capaz de entender las peculiaridades" de la Comunidad para permitirle suavizar algunas de las restricciones propias de la fase 1 de la desescalada. Así lo ha afirmado el vicepresidente de la región madrileña en una entrevista concedida a Liarla Pardo.

"No pedimos que todo sea como antes, sino avanzar de forma segura a través de la desescalada", ha explicado Aguado, que aun así considera que la situación en Madrid no pasa por "quedarse en casa" porque “hay miles de negocios que están cerrando definitivamente".

Aguado también ha entrado a valorar su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la gestión del Gobierno regional para frenar los estragos de la pandemia en Madrid: "Me llevo muy bien con ella y con todo el consejo de Gobierno, pero estamos en el centro de todas las miradas y hay muchos intereses".

En este sentido, el dirigente de Ciudadanos en Madrid ha recordado que la región ha sufrido "más de 16.000 muertes" por Covid-19, que “uno de cada tres empresas de la comunidad está en riesgo de concurso de acreedores" y que ya hay "más de medio millón de madrileños en ERTE". Por ello, ha destacado Aguado, está trabajando en un acuerdo con los otros grupos parlamentarios, aunque aún no se haya dado.

"Yo lo estoy intentando por convicción, por responsabilidad y porque es lo que toca. El Gobierno de Madrid es solido, pero en los momentos actuales tenemos que ampliar esos consensos", ha aseverado el líder de la formación naranja en la comunidad. Cuando Cristina Pardo le ha preguntado qué está fallando para que no hayan llegado aún a ningún acuerdo, Agudo se ha limitado a decir que “todo lo que sea crispar el ambiente más de lo que está es un error”.