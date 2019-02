Ferran Adrià, preocupado por la situación actual en Cataluña: "Cuando entran las ideologías no entra la razón"

Para el chef Ferran Adrià, "Cataluña es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad". Por primera vez, la sociedad tiene voz con las redes sociales. Hace diez años no existían las redes. Nadie está preparado mentalmente para que mañana las personas tomen la iniciativa", cuenta el chef catalán en referencia al poder de las redes.

Sobre el momento que se vive en Cataluña, Adrià lo califica de "histórico" porque, afirma, "hasta ahora no había habido la posibilidad de que la sociedad tuviese un impacto tan brutal".

"Me preocupa mucho el asunto de Cataluña porque no sé cómo se puede arreglar todo esto", asegura Ferran Adrià que dice que "cuando entran las ideologías no entra la razón".

El chef Ferran Adrià cuenta cómo pasó de estar "14 años sin ganar dinero" a "generar 300 millones de euros anuales" con El Bulli

Ferran Adrià recuerda su época en El Bulli: "Yo podía poner el precio que quisiera porque cada año teníamos dos millones de personas de demanda. Cuando fuimos portada de 'The New York Times', en 2003, hicieron estudios del impacto de la publicidad sin pagar. El Bulli generó 300 millones de euros anuales". "Sé que puede parecer pretencioso, pero es la realidad", asegura.