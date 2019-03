Eva González: "No me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo"

Eva González, que ganó el concurso de Miss España, ha dicho en Liarla Pardo que ella nunca vio machista el certamen de belleza y ha asegurado que tuvo libertad para elegir: "Yo elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1".

Además, Eva González ha recordado que el concurso fue muy divertido para ella y en ningún momento denigrante: "Recuerdo la experiencia súper divertida, fue muy bonita y me hizo descubrir algo de lo que no tenía ni idea, que me gustaba la televisión, comunicar y contar cosas a la gente".

En este sentido, la presentadora de La Voz, ha añadido: "Hay que tener cuidado, no me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo".