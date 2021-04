Desde el PSOE ven con "satisfacción" la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, que ha ordenado la expulsión de Toni Cantó y Agustín Conde de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo porque dicen que "la legalidad se ha antepuesto a las trampas".

Así lo ha defendido la directora de la campaña de Ángel Gabilondo, Mónica Carazo, en Liarla Pardo, añadiendo que la sentencia es "muy clara". Comenta que ahora el Partido Popular (PP) puede recurrir ante el Tribunal Constitucional esta decisión, aunque comenta que "no cabe recurso" porque "la ley es la ley".

"La libertad no es saltarse la democracia ni la ley, por lo tanto poco recurso cabe. Si no son electores, no pueden ser elegidos. Ante una obviedad que la ley recoge clara no hay recurso que valga", asevera Carazo.

"En un proceso democrático, si encima partimos con trampas, no creemos que sea lo que merece la Comunidad de Madrid", agrega, algo que les llevó a presentar este recurso del que se ha sabido el auto este domingo.