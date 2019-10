Francisco Franco saldrá finalmente del Valle de los Caídos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado que su exhumación sea antes del 25 de octubre, y fuentes del Ejecutivo han apuntado a laSexta que concretamente será el lunes 21 o el martes 22 de octubre.

Ahora la pregunta que se hacen muchos es cómo se encontraran los restos del dictador. Liarla Pardo ha hablado con Antonio Piga, el único de los cuatro médicos forenses con vida que se encargaron de embalsamar a Franco tras su muerte en Madrid.

¿Le preocupa el estado en que se vaya a encontrar? Antonio Piga da detalles sobre qué verán los encargados de la exhumación: "Creo que Franco está muy bien conservado, pero muy seco. Las facciones han disminuido de volumen y en vez de pesar 65 kilos va a pesar menos de 30".

El médico forense da la razón a quien cree que lo que se hallará en la tumba será la momia del dictador: "Va a ser como una momia que conserva todos los órganos internos íntegros porque no extrajimos ningún órgano".

Muchas de las informaciones apuntan a que la cámara puede tener filtraciones de humedad, y que eso habría afectado a la conservación del cadáver: "Lo que puede pasar si hay humedad es que hayan entrado esporas de pequeños hongos como moho".

Antonio Piga confiesa que cuando tuvo que embalsamar al dictador no les metieron prisa, y que les ordenaron cambiar el acta porque no se quería decir la hora real a la que había fallecido: "Pidieron que modificásemos la hora de comienzo y finalización. Nos quedó un poco de mal sabor de boca el tener un acta oficial que introducía algo que no era absolutamente real".

Por último, el embalsamador de Franco ha revelado que el Gobierno no se ha puesto en contacto con él para pedirle asesoramiento: "El Gobierno sabe perfectamente que Franco está bien conservado y conmigo no han contado para nada".

"Si yo digo lo de la humedad no es por Franco, sino por nuestro buen nombre. Franco ni siente ni padece, pero el único embalsamador que soy yo siente y padece", zanja el médico forense.

