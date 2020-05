Benidorm afronta esta temporada turística de verano con muchas dificultades por la crisis del coronavirus.

Toni Pérez, alcalde de la localidad, asegura que mantienen "mucha esperanza" en el sector, aunque la temporada ha tenido un mal comienzo con la Semana Santa cancelada. Durante los primeros días de desescalada, asegura Pérez, el sector de la hostelería "apenas ha llegado al 10% de la reapertura".

Aunque mantiene "los peores presagios sobre el turismo internacional", el alcalde de Benidorm ha querido dar "la bienvenida al turismo nacional". Aún así, ha recalcado que de cara a los extranjeros con segundas residencias en la ciudad, deberían aplicarse "medidas para que estuviesen tranquilos con nosotros", haciendo referencia a la medida impuesta por el Gobierno que obliga a los turistas extranjeros a mantener 14 días de cuarentena desde su llegada al país.

Además de reclamar estas medidas para los extranjeros con segundas residencias en Benidorm, el alcalde ha pedido "un plan especial de protección" completo para el turismo a nivel nacional. "España, siendo el segundo país receptor de turismo del mundo, debería tener uno sobre la mesa", ha indicado.

En este sentido, Toni Pérez se ha pronunciado sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que aseguró que la industria turística y hostelera son sectores "de bajo valor añadido", "estacionales" y "precarios". "Desgraciadamente hoy en día existe una alta precariedad en un sector que tenemos que ver cómo somos capaces de reforzarlo y mejorarlo", manifestaba el ministro.

"No conoce para nada el turismo y el consumo. El turismo es un 13% del PIB, que incide en toda la actividad económica de España sin duda. Cuando uno no sabe de algo, mejor no hablar. El turismo distribuye la riqueza como pocas, genera impuestos de los que todas las industrias se benefician", ha criticado el político.

De este modo, ha querido recalcar de nuevo que el turismo "es una de las principales industrias de España. Esperamos que la respeten y la proteja".