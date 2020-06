Eduardo Inda, director de 'okdiario' se ha mostrado contundente con el rey Juan Carlos a quien ha acusado de tener "cleptomanía" en Liarla Pardo, en lo referente a la investigación de la Fiscalía del Supremo por las presuntas comisiones que recibió el rey emérito en la construcción del AVE a La Meca.

"Este señor se ha dedicado a comisionar y a robar dinero público como si no hubiera un mañana. Hay que precisar que las comisiones pagadas por el AVE son de 284,5 millones de euros, de los que alrededor de 60 millones habrían ido a parar al rey Juan Carlos", ha afirmado Inda, al tiempo que ha manifestado que al rey emérito "le gusta el dinero más que a un tonto un lápiz".

"Yo creo que el rey cobró comisiones por varias vías", ha asegurado el periodista, quien ha advertido de que si "ese dinero salió de empresas españolas es otro lío muy gordo".

En esta línea, el director de 'okdiario' ha expresado que "el rey Juan Carlos es una persona muy desagradecida con su entorno". "Cuando ha hecho negocios con otras personas, no solo con Corinna, cuando ha cobrado comisiones con otras personas, siempre ha dejado tiradas a esas personas y eso hace que vayas dejando enemigos", ha señalado.

"El rey no ha parado de cobrar comisiones desde que lo entronizaron en el año 75"

Además, Eduardo Inda ha asegurado que "las golferías" del rey emérito no fueron solo durante la construcción del AVE a La Meca, sino que ya "cobraba comisiones del petróleo que se importaba de Arabia Saudí en los años 70 y 80". "El rey no ha parado de cobrar comisiones desde que lo entronizaron en el año 75. Yo sé que esto me causará problemas pero es que es la realidad, no lo digo yo", ha afirmado el periodista, quien ha destacado que no se trata "de una cuestión menor", ha alertado".

Sobre la renuncia de Felipe VI a la herencia: "Fue una artimaña de opinión pública brillante"

En lo referente al anuncio del rey Felipe VI de su renuncia a la herencia de Juan Carlos I, el director de 'okdiario' ha dicho que "fue una artimaña de opinión pública brillante". "Yo creo que el rey Felipe es un hombre honrado, pero nosotros publicamos los documentos de la herencia, quiénes son los beneficiarios y entre ellos está el rey Felipe. Según la legislación española, uno no puede renunciar a una herencia cuando el legatario está vivo. Por tanto, es una cosa legalmente insostenible, papel mojado", ha señalado.

Por su parte, Ángela Martialay, periodista de 'El Mundo', ha dicho que la investigación al rey Juan Carlos es "muy compleja, no solo porque antes del 2014 no se le pueda imputar nada al rey Juan Carlos, sino por el tipo de delito y porque no depende solo de España". "Arabia Saudí no colabora nada en esta investigación. Además, sin los papeles que tiene que entregar Suiza a España va a ser muy difícil que la Fiscalía del Supremo pueda presentar una querella contra el rey emérito", ha afirmado.