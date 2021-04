Cristina Pardo y Jordi Évole han protagonizado un divertido 'pique' en Liarla Pardo, tras una entrevista en la que el presentador ha desvelado algunos detalles sobre su conversación con el cantante Miguel Bosé y ha expresado su opinión sobre la marcha de Twitter de Ada Colau.

"Te has enrollado un poco en esta respuesta", le ha dicho Pardo entre risas, a lo que Évole le ha preguntado: "¿Te he aburrido?". "No pasa nada, Jordi, tú nunca eres aburrido", ha bromeado la presentadora.

Pero el intercambio de bromas no ha acabado ahí, y el presentador de Lo de Évole ha querido alargar un poco la despedida, felicitando a Pardo por el tercer aniversario de su programa y haciéndole una inesperada pregunta: "¿Vas de fiesta, por el vestido que llevas?".

"Yo cumplo todas las normas", ha asegurado entonces la presentadora, a lo que Évole ha explicado que su "vestido es muy festivo". "Es un poco más animado que el tuyo, eso sin duda", le ha respondido Cristina Pardo, desatando la carcajada de Évole. Puedes ver el divertido intercambio de 'puyas' entre ambos en el vídeo que ilustra esta noticia.