Jorge Morales de Labra, experto en Energía, ha explicado cómo afectará la subida del precio de la luz registrada en estos primeros días del año, con una subida de casi un 30% ¿En qué se puede traducir esto en la factura?

De Labra matiza que ha subido "el precio de los ocho primeros días comparado con la media del año pasado, que fue el más bajo de la década". Si este precio se mantiene durante todo el mes podrían ser cerca de 20 euros de diferencia respecto de la media del año pasado. Si solo es alto durante estos primeros días, supondrá un incremento cercano a los siete euros.

Para intentar economizar en nuestros hogares es importante asegurarnos de cerrar puertas y ventanas para que no se escape la calefacción por las rendijas. Además, para utilizar la calefacción de forma más eficiente posible, el experto recomienda ponerla a unos 21ºC. Por la noche, además, la calefacción no tendría que estar tan alta. "No hace falta tener 20ºC, 25ºC por la noche, sino dormir con un pijama de invierno", apunta.