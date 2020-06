Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, ha dicho que está seguro de que "no ha habido ningún político de cualquier partido que haya tomado decisiones diciendo 'que se queden por el camino'". Sin embargo, García Ferreras ha subrayado que lo que tendrían que hacer "es estar reflexionando, analizando qué hacer, cómo prepararnos para la próxima porque además algunos dicen que la próxima puede estar muy cerca y que puede complicarse en función de si hay mutación o no"

En lo referente a si ha pasado miedo durante el estado de alarma, el periodista ha dicho que no lo ha pasado por él, sino por los suyos y ha contado que "algunos se han quedado en el camino". "Hemos trabajado en unas condiciones muy complicadas con una tercera parte del equipo, teniendo claro que es el momento en el que la gente necesita información. Es un momento en el que una cadena como laSexta tiene que esta ahí más que nunca", ha manifestado.

Sobre los comportamientos irresponsables que se están viendo con aglomeraciones de personas y los posibles rebrotes, Antonio García Ferreras ha dicho que le "preocupan porque los que saben están preocupados e insisten en la importancia de mantener las medidas". "El ser humano tiene una irresistible atracción por tropezar con la misma piedra. Me preocupa que hay científicos que están muy preocupados. Unos pocos irresponsables pueden hacer que esto sea muy difícil y muy duro", ha advertido, aunque ha subrayado que "hay mucha gente que ha estado a la altura".

Además, el periodista también ha hablado sobre el Gobierno de coalición, afirmando que "está más unido y más compactado que nunca" y ha defendido que en España "afortunadamente ha habido políticos serios al frente de esto, no como Bolsonaro, Boris Johnson o Trump, que hacían bromas".

En otro momento de la entrevista, García Ferreras ha dado su opinión sobre la querella de Abogados Cristianos por el escudo de la Guardia Civil con la bandera del arcoíris: "Me parece una mamarrachada; lo único que espero es que consigan el efecto contrario, como ese pueblo de Málaga donde han quitado la bandera del Ayuntamiento y los vecinos han optado por poner 400 en sus casas", ha expresado.

"Cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero legalizó el matrimonio homosexual dio un paso adelante, pero queda camino por recorrer, no está todo ganado.mY a mí estos pequeños gestos, como el de Correos, que me parece una idea maravillosa y muy barata, me parece que todavía son necesarios y si no que se lo pregunten a la gente del colectivo LGBTI, a personas que llevan mucho tiempo luchando por la igualdad", ha manifestado el presentador de Al Rojo Vivo.