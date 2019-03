Antonio de la Torre: "Me encantaría que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón fuesen tándem otra vez"

"Creo que la mayoría de los políticos tienen buenas intenciones. Otra cosa es en lo que se convierte el modelo y en cómo se hacen las cosas", afirma el actor y periodista español ganador de dos Goya.

A la pregunta de si tiene predilección por Iglesias o Errejón, De la Torre cuenta que solo ha conocido en persona al secretario general de Podemos. "Iglesias me encantó. Cuando me entrevistó en 'La Tuerca', me pareció un tío de izquierdas de verdad", defiende el actor.

"Es posible que la lectura política de Errejón sea más satinada, pero me gusta mucho más la pasión que le pone Iglesias, por lo que me encantaría que fuesen tándem otra vez", declara Antonio de la Torre.