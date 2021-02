Albert Espinosa, una persona de riesgo por la epidemia de coronavirus, ha contado en Liarla Pardo que no ha tenido miedo a contagiarse. "A mí me dieron un 3% de posibilidades de vivir cuando me diagnosticaron el cáncer. Aprendí a morir para aprender a vivir. Estoy vivo de milagro y estuve un año en una burbuja", ha contado el escritor.

Así, ha relatado que durante su estancia en el hospital cuando era niño, un hombre le contó que aquel "era un momento para mejorarse uno y mejorar el mundo". "De la pandemia no saldremos mejores, pero saldremos cambiados. Yo auguro unos nuevos locos años 20. creo que parte de eso tiene que ver en sonreír. Si puedes vivir con una sonrisa, por qué vivir con ella", ha expresado, a lo que ha añadido: "Vivir es aprender a perder lo que ganaste y si nos enseñaran a perder desde pequeñitos, ganaríamos siempre".

En lo referente a los irresponsables, Espinosa ha recordado a una vecina que le decía que "gente que incumple las normas ha habido siempre, como los que van a 150 kilómetros por hora por la autopista y te hacen luces a ti, los que se cuelan en el supermercado y te hacen sentir culpable, o los que aparcan en sitios de minusválidos".

"Cuando acabe la pandemia, yo tengo mi lista de amigos que no quiero volver a ver en la vida porque cada momento que cumples las normas estás salvando vidas. Yo estuve seis meses en una UCI y sé el dolor que hay en hospitales", ha manifestado el escritor catalán.