Cristina Pardo ha dado comienzo a Liarla Pardo con un claro mensaje en el Día Internacional de la Mujer. La periodista y presentadora del programa cree que "todos, hombres y mujeres" deben sentirse "concernidos por lo que se reivindica" en las movilizaciones del 8 de marzo.

"No a la violencia machista, no a la brecha salarial, no a toda discriminación laboral y, en definitiva, no a ser menos que nadie", afirma Pardo.

En la mesa de Liarla Pardo, se encuentran también la escritora Lucía Etxebarría, la cantante y escritora Beatriz Luengo, la directora general del Elche CF, Patricia Rodríguez Barrio, y la directora general de Holaluz, Carlota Pi.

Extxebarria cree que las mujeres se encuentran en "una situación de inferioridad en todo el mundo", mientras que Rodríguez ve "fundamental" reivindicaciones como la del 8M hasta que no haya "igualdad de derechos y de oportunidades" y hasta que "no haya mujeres que se sientan en riesgo y que tengan miedo".