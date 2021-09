Puede que alguna vez se haya preguntado a dónde va la ropa que ya no usa, que decide tirar y reciclar. Lo que pueden ver en el vídeo de más arriba es otra consecuencia del consumo a gran escala. Es una montaña gigantesca de basura en Acra, la capital de Ghana. Aquí termina la mayoría de la ropa que reciclamos.

Hasta 20 metros de altura de tela, hilo, botones y cremalleras despreciados por Europa. Son prendas que fueron enviadas a África para su reventa y que han salido, de entre otros sitios, de nuestro país.

¿Cómo es posible que una camiseta que ya no quiere, que no ha podido ni vender por internet, ni convertir en trapo y que acaba dejando en un contenedor junto a su casa acabe en Ghana? Es porque la mayoría no se puede ni reutilizar.

Sólo 1 de cada 10 prendas para reciclar se reutiliza

Sólo 1 de cada 10 prendas de las que la gente deja en los puntos de reciclaje acaba en una tienda de segunda mano o destinada para gente que lo necesita. Es lo que se conoce como ropa "usable".

El otro montón, el del 90% restante, se considera que no se le puede dar una segunda vida porque está "demasiado sucia, muy desgastada o directamente rota". ¿Y qué se hace con esa cantidad brutal de ropa que nadie quiere en Europa? La inmensa mayoría se vende a otros países que sí reutilizan lo que aquí nadie quiere.

España exportó 59 toneladas de ropa usada en 2018

Para que se hagan una idea, en 2018, sólo nuestro país exportó más de 59 toneladas de ropa usada. Toda esa ropa llega a Ghana en barcos. E imaginen cómo están las prendas que en un país sin recursos descartan hasta el 40% del material. Y allí no tienen cómo continuar con el reciclado.

Esto que pueden ver más arriba es el resultado. Los restos que les enviamos están en un estado tan lamentable que acaba en montañas de basura.

¿Tiene sentido vestir barato si se carga el ecosistema?

Nos estamos cargando el planeta. Y cuando antes asumamos que no podemos seguir viviendo igual, mejor.

¿Tiene sentido comprar camisetas a 5 euros que nos duran un par de meses para que luego acaben destrozando el ecosistema de África? ¿Tiene sentido que mandemos tanta ropa sin filtrar a un lugar en el que no pueden clasificarla ni gestionar lo que no vale?