El 8M, el feminismo se impuso a las divisiones y pintó España del color de la igualdad. Pero en medio de las reivindicaciones tuvo lugar un polémico vídeo de 13 segundos que la Secretaria de Estado de Igualdad grabó y decidió subir a sus redes sociales. En él se ve a Ángela Rodríguez 'Pam' junto a unas jóvenes cantando: "¡Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar!".

Horas después, marcha atrás. 'Pam' borró la publicación de su Instagram. Vox y el PP ya han pedido su cese y hasta sus compañeros de la coalición han criticado su publicación. María Jesús Montero ha defendido que son unas declaraciones que "no se corresponden con el respeto político" que los representantes públicos deben tener.

¿Y qué dice de todo esto la secretaria de Estado? Ella pone el foco en las jóvenes que cantaban y lo justifica: "Los miembros de Vox nunca han estado en una manifestación feminista y desconocen que hay cánticos. Creo que lo que las chavalas más jóvenes digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decir o no decir".

Las jóvenes no son secretarias de Estado de Igualdad. Por eso, laSexta ha preguntado a Rodríguez 'Pam' por su responsabilidad. Pero ha evitado responder a por qué subió ella el video a sus redes sociales. O tenía mucha prisa, o no le ha gustado la pregunta. Y eso es lo importante de esta historia.

Porque unas cosa es lo que griten esas jóvenes en un ambiente reivindicativo de una manifestación feminista, y otra que la secretaria de Estado de Igualdad lo grabe y lo suba a sus redes sociales. No fue un directo en Instagram donde alguien dice algo sobre lo que no tienes control y se emite sin filtros. Aquí hubo una decisión que transformó esos gritos en una posición política. Y desear que la madre del líder de Vox hubiera abortado como planteamiento político es difícil de sostener.