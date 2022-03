El analista ucraniano Oleksii Otkydach lleva varios días narrando desde Kiev la situación en la capital ucraniana bajo los ataques de Moscú. Algo, que según él mismo reconoce en laSexta Clave, supone un gran riesgo para él si las tropas rusas finalmente se hacen con el control de la capital ucraniana.

Si Putin captura Kiev, avisa, va a reprimir: "En cuanto a las leyes rusas creo que yo ya he hablado estos días por 20 años de cárcel, porque he dicho muchas cosas que no les gustan a los rusos, por ejemplo que siguen bombardeando a los civiles, que destruyen casas residenciales, que es una agresión, es una guerra, que están ocupando Crimea", añade.

"Cada palabra que acabo de decir ahora es dos o tres años de prisión en Rusia", afirma Otkydach , que explica que, al ser de Crimea, a ojos de Moscú es un ciudadano ruso: "Para mí esto sería un riesgo muy alto para mi vida", incide.