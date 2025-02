Pocos se atreven a frenar a Trump en público, pero Fauci, los periodistas y hasta Marco Rubio lo hacen

En un intercambio de palabras en una rueda de prensa, Donald Trump desafió las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el apoyo económico de Europa a Ucrania. Trump aseguró: "Europa está prestando dinero a Ucrania, ellos están recuperando su dinero", sugiriendo que los países europeos podrían beneficiarse del dinero enviado al país en guerra.

Macron, sin embargo, respondió sin dudarlo: "No, de hecho, para ser franco, pagamos el 60% del esfuerzo total. Tenemos 230.000 millones de activos congelados en Europa, activos rusos, pero no es como garantía de un préstamo porque no es nuestra propiedad. Si, al final del día, la negociación con Rusia lo permite, entonces podría convertirse en un préstamo y Rusia lo habría pagado".

Este desacuerdo abierto y directo con Trump es raro, ya que, a lo largo de su carrera, el presidente ha sido pocas veces desafiado públicamente de esta manera. Sin embargo, Macron no fue el único que ha tenido que enfrentarse a Trump sin titubear.

Durante la pandemia, el presidente Trump chocó con varios de sus asesores. El Dr. Anthony Fauci, exasesor médico de Trump, fue una de las figuras clave que lo contradecía públicamente cuando Trump promovió teorías erróneas como beber lejía para combatir el COVID-19. Trump, irritado por las contradicciones, llegó a llamarlo "idiota" y dejó claro que no quería más intervenciones de Fauci.

Otro momento ocurrió durante una rueda de prensa en la que Trump sugirió que la inyección de desinfectante podría ser una solución al virus, algo que dejó a su coordinadora de la Casa Blanca completamente atónita. Esta situación terminó con Trump enfrentándose a una periodista, algo que ha sido común en sus conferencias de prensa.

Incluso en debates y confrontaciones públicas, Trump no ha sido ajeno a los desafíos. Políticos de su propio partido, como Marco Rubio, así como figuras como Joe Biden, Kamala Harris y Hillary Clinton, han encontrado maneras de enfrentarse a él.

Sin embargo, la mayoría de los líderes mundiales tienden a evitar confrontaciones directas con Trump. Ejemplos como la tensa reunión con Angela Merkel, quien le ofreció su mano y fue ignorada por Trump, o el incidente en el que empujó al primer ministro de Montenegro durante una cumbre de la OTAN, ilustran la falta de reacción ante su comportamiento.

A pesar de su poder y su influencia, Trump ha sido confrontado en múltiples ocasiones, aunque no siempre con consecuencias inmediatas. La persecución de sus opositores en redes sociales demuestra que enfrentarse a él tiene un alto costo, pero algunos, como Macron, no dudan en desafiarle cuando lo consideran necesario.