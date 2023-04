La alcaldesa de Marbella ha respondido a la investigación del Senado sobre su enorme patrimonio con un escrito: tres folios en los que, en el primero insiste que todo está declarado a Hacienda y relata los pormenores de una donación. Después, en las dos siguientes páginas se dedica a criticar al partido socialista. No ha entregado ningún documento de los que se le requería. No ha dado ninguna explicación de donde viene su patrimonio y aún no ha explicado cómo puede tener casi 15 millones de euros.

Porque la alcaldesa sigue ocultando patrimonio. Por ejemplo una sociedad en Suecia que descubrió laSexta que tiene desde 2019 y que nunca ha declarado públicamente. Muñoz sostiene que todo está declarado a Hacienda, pero la forma en la que se hace importa.

En las declaraciones de 2020, 2021 y 2022 aparece la sociedad 'ACC LGSB Holding Aktiebolag', lo hace con el número de acciones de la misma, pero no con su valor total, ya que detrás de la misma habría al menos 1,2 millones de euros en una casa en Marbella. La casa tiene 430 metros cuadrados de planta y está en un terreno de 1.100 metros cuadrados.

Otro ejemplo: su mansión de Marbella. Declara su parte correspondiente del 50% por un valor de 44.000 euros, cuando intentó venderla por 12 millones. Y también una casa de Suecia, por la que fue condenada por no pagar al carpintero. Ella dice que vale poco más de 250.000 euros, pero intentó venderla por 1,8 millones.

La alcaldesa se ha defendido centrándose en que el incremento de sus bienes procede de la donación de acciones que recibió de su marido. Una donación del 50% de acciones que la convierte en la titular de la empresa Hacienda Property S.L.. En su declaración de patrimonio estima dicha sociedad en 548.000 euros cuando su valor real roza los tres millones y medio.

De momento, la alcaldesa está a expensas de que la llame el Senado. Puede no comparecer aunque Ángeles Muñoz cree que ni la van a llamar, que con las explicaciones que ha dado ya basta. El próximo martes se reúne la mesa del Senado y se decidirá si está llamada a declarar.