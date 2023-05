La emergencia climática ya está golpeando nuestra vida diaria; especialmente, nuestro bolsillo. Si esto sucede en países del primer mundo, la situación es mucho peor en los lugares más pobres del planeta. Este miércoles se ha conocido que 258 millones de personas no tienen para comer lo básico a diario. Los datos son de la ONU y nunca habían sido tan elevados. Son un 23% más que el año pasado. La explicación está en la sequía, pero también en la falta de grano por la guerra de Ucrania.

Pero volvemos a España, dado que nuestro país está sufriendo, y mucho, los efectos de la falta de lluvias. En Cataluña, tres de cada cuatro personas sufren ya restricciones de agua. Las limitaciones han pasado en las últimas horas de 224 municipios a casi 500. De momento no hay limitaciones para los usos esenciales del agua doméstica, pero ya se ha recortado en un 40% el riego agrícola y un 15% el uso industrial. Además, se prohíbe por completo regar los jardines o limpiar las calles con agua potable en gran parte de la comunidad.

Otra comunidad gravemente afectada por esta situación es Andalucía. Allí, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ya ha avisado. Andalucía va por el mismo camino que Cataluña, y marca una fecha: si no llueve, tendrán que tomar también decisiones "drásticas" sobre el consumo de agua: "Si no lloviese tendríamos que tomar limitaciones, como el llenado de piscinas, riego de jardines...Vamos a esperar que eso no ocurra. El consumo humano está garantizado un año o año y medio, pero el agrícola está siendo muy complicado".