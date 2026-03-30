De intento de magnicida a estrella del rock en Youtube: la vida del hombre que casi mata a Ronald Reagan hace 45 años

Los detalles Tras ver 15 veces 'Taxi Driver', donde el protagonista intenta matar a un senador para impresionar al personaje de Jodie Foster, John Hinckley Jr. pensó que era su momento de convertir en realidad la ficción.

Hace 45 años, el intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, estuvo vinculado a la obsesión de John Hinckley Jr. con la actriz Jodie Foster. Inspirado por la película 'Taxi Driver', Hinckley disparó seis veces contra Reagan el 30 de marzo de 1981, hiriendo al presidente, su jefe de prensa y dos agentes de seguridad. Aunque Reagan fue gravemente herido, sobrevivió al ataque. Hinckley fue declarado no culpable por demencia y esquizofrenia, y en 2016 fue liberado con restricciones, obteniendo libertad total en 2022. Actualmente, busca ser músico, promocionándose en redes sociales y vendiendo arte.

Se podría decir que el actor Jodie Foster "estuvo detrás" del intento de asesinato al expresidente de Estados Unidos (EEUU) Ronald Reagan del que este lunes se cumplen 45 años. El republicano salía de una conferencia en un hotel cuando un hombre abrió fuego contra él. En concreto, propinó hasta seis disparos en tan solo dos segundos que, sin embargo, no lograron matar al inquilino de la Casa Blanca en aquel entonces.

Quien apretó el gatillo fue un joven llamado John Hinckley Jr., el cual estaba obsesionado con Jodie Foster, que era la estrella de Hollywood del momento. Tras ver 15 veces 'Taxi Driver', donde el protagonista intenta matar a un senador para impresionar al personaje de Foster, Jikley pensó que era su momento de convertir en realidad la ficción.

Se plantó en un acto del presidente estadounidense cuando solo llevaba 72 días en el cargo. Era el 30 de marzo de 1981, cuando Jikley se escondió entre los periodistas que seguían al presidente y disparó contra él a apenas tres metros de distancia. Seis que alcanzaron a Reagan, a su jefe de prensa y a dos personas del servicio de seguridad.

Reagan pensó que los disparos eran petardos, pero eran media docena de balas que le alcanzaron. Una de ellas le perforó el pulmón y se quedó cerca del corazón, haciendo que tuviera que ser hospitalizado y operado de urgencia. Si bien la gravedad se ocultó a la población, la psicosis fue tal que se suspendió la gala de los Premios Oscar que se iba a celebrar esa misma noche

A pesar de la gravedad de los hechos, Jikley no acabó en la cárcel, sino en un centro psiquiátrico en Washington, puesto que sus abogados alegaron demencia y esquizofrenia. De hecho, fue declarado no culpable y salió de ese centro en 2016 con estrictas medidas de seguimiento. Fue en 2022 cuando consiguió la libertad total.

Al salir de la cárcel, su vida cambió. Decidido a convertirse en una estrella del rock and roll, dio el salto a Youtube, donde canta y se dirige a sus seguidores. Includo, ha llegado a intentar dar conciertos en varias ocasiones, pero las presiones políticas a las salas de eventos no se lo han permitido. Sí que ha tenido más suerte en otros ámbitos, pues ha podido escribir sus memorias y vender cuadros por Ebay. Todo lo promociona por la red social X donde cuenta con hasta 60.000 seguidores.

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